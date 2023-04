FRD vs LSG Dream11 Team Prediction, ECL T10, Match 49: Captain, Vice-Captain, Probable XIs for ECS Portugal T10, At Gucherre Cricket Ground, Cartaxo, 5:00 PM IST

My Dream11 Team FRD vs LSG Dream11 Team Prediction ECS T10 2023: Best players list of FRD vs LSG, Friendship CC Dream11 Team Player List, Lisbon Super Giants Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips.

TOSS: The match toss between Friendship CC vs Lisbon Super Giants will take place at 06:30 PM IST

Start Time: April 5, Sunday, 7:00 PM IST

Venue: Gucherre Cricket Ground, Cartaxo

FRD vs LSG My Dream11 Team

Wicketkeeper: Riasat Sourov

Batters: Md Zakir Hussain, Rabiul Islam, Parth Sapariya, Rajan Parekh

All-rounders: Saddam Hossain Akbory, Rajkumar Gumber, Arzun Singha

Bowlers: Naim Rahman, Sabbir Hussain, Nirav Gabani

FRD vs LSG Probable XI

Friendship CC: Ashraful Rupu, Riasat Sourov, Anwar Jahid, Mohammad Alamin, Saddam Hossain Akbory, Md Abdul Motin, Sabbir Ahmed, Mohammad Jayed Alam, Zubayarul Islam, Nurer Zaman, Md Rashed Ahmod

Lisbon Super giants: Anupkumar Shrivastav, Vishalkumar Patel, Bhawin Panchal, Jigneshkumar Maheta, Raj Parekh, Rajan Parekh, Harpreet Attri, Rajkumar Gumber, Suman Bhowmik, Nirav Gabani, Sooraj Sukumaran