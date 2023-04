GAM vs TTP Dream11 Team Prediction, ECL T10, Match 53: Captain, Vice-Captain, Probable XIs for ECS Portugal T10, At Gucherre Cricket Ground, Cartaxo, 5:00 PM IST

TOSS: The match toss between Gamblers SC vs Team Tigers Portugal will take place at 04:30 PM IST

Start Time: April 6, Thursday, 05:00 PM IST

Venue: Gucherre Cricket Ground, Cartaxo

GAM vs TTP My Dream11 Team

Wicket Keepers: T Shah, K Gholiya

Batters: A Khokhar, A Ataur

All-Rounders: A Kumar-I(c), O Faruk(vc), R Narayan

Bowlers: M Rahman, N Kamboj, M Bakor, S Matta

GAM vs TTP Probable XI

Gamblers SC: Ankush Kumar, Jiteshkumar Balkrisna, Ranjit Narayan, Jay Prakash, Kuldeep Gholiya(wk), Amandeep Khokhar, Sripal Matta(C), Sunil Kumar, Shayaddur Rahman, Rayhan Khan, Nitin Kamboj

Team Tiger Portugal: Md Omar Faruk, Tushar Shah, Shafiul Islam-I, Mohammed Shofi, Hasan Uzzaman, Rifat Ayeub, Mohammad Kamal, Syed Alam, Asaduzzaman Babor, Masud Miah(wk), Ahmadur Siddiqui(C)