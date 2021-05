GICB vs CCP Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips St. Lucia T10 Blast - Captain, Vice-captain, Probable Pl

GICB vs CCP Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips St. Lucia T10 Blast – Captain, Vice-captain, Probable Playing XIs For Today’s Gros Islet Cannon Blasters vs Choiseul Clay Pots.

TOSS: The St. Lucia T10 Blast Match toss between Gros Islet Cannon Blasters vs Choiseul Clay Pots will take place at 9:30 PM IST – May 3.

Time: 10:00 PM IST.

Venue: Daren Sammy National Stadium, St Lucia.

GICP vs CCP My Dream11 Team

Vernillius Gabriel, Jason Simon, Kimani Melius, Junior Henry, Audy Alexander, Larry Edwards, Dalton Polius, Alvinaus Simon, Dornan Edward, Bronte Bess, Clem St. Rose.

Captain – Jason Simon, Vice-captain – Dornan Edward.

GICP vs CCP Probable Playing XIs

Gros Islet Cannon Blasters Jard Goodman, Kimani Melius, Zidane Arthur, Dornan Edward, Kymani Sexius, Tyrel Chicot, Larry Edwards, Lee Solomon, Dalton Polius (C), Bolton Sayers, Vernillius Gabriel (WK).

Choiseul Clay Pots Nick Joseph, Bronte Bess (C), Clem St. Rose, Stephane Theophane, Junior Henry, Audy Alexander, Alvinaus Simon, Canice Richardson, Valange St. Ange, Vince Smith, Jason Simon (WK).

GICP vs CCP Squads

Gros Islet Cannon Blasters Jard Goodman, Kimani Melius, Zidane Arthur, Dornan Edward, Kymani Sexius, Tyrel Chicot, Larry Edwards, Lee Solomon, Khan Elcock, Dalton Polius (C), Bolton Sayers, Jeandell Cyril, Ryan Goodman, Udell Preville, Rouce Paul, Vidal Crandon (WK) and Vernillius Gabriel (WK).

Choiseul Clay Pots Nick Joseph, Bronte Bess (C), Clem St. Rose, Stephane Theophane, Junior Henry, Audy Alexander, Alvinaus Simon, Canice Richardson, Sky Lafeuillee, Valange St. Ange, Vince Smith, Tristan Norbal, Jason Simon (WK).

