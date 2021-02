GUJ vs HYD Dream11 Team Prediction Vijay Hazare Trophy ODD Match: Captain, Vice-captain, Fantasy Tips, Probable XIs For Today’s Gujarat vs Hyderabad at Kholvad Gymkhana Ground, Kamrej at 9 AM IST February 26 Friday

GUJ vs HYD Dream11 Team Prediction Vijay Hazare Trophy ODD Match: Captain, Vice-captain, Fantasy Tips, Pro

Gujarat vs Hyderabad Dream11 Team Prediction Vijay Hazare Trophy ODD – Fantasy Playing Tips, Captain, Probable XIs For Today’s GUJ vs HYD at Kholvad Gymkhana Ground, Kamrej. In the match of Vijay Hazare Trophy ODD, Gujarat will take on Hyderabad at the Kholvad Gymkhana Ground, Kamrej, on Friday. The Vijay Hazare Trophy ODD GUJ vs HYD match will start at 9 AM IST – February 26. The excitement of the ODI cricket continues with Vijay Hazare Trophy ODD. Priyank Panchal’s Gujarat will lock horns with Tanmay Aggarwal’s Hyderabad in the crucial contest. Here is the Vijay Hazare Trophy Dream11 Team Prediction T10 Dream11 Guru Tips and GUJ vs HYD Dream11 Team Prediction, GUJ vs HYD Fantasy Cricket Prediction ODI game, GUJ vs HYD Probable XIs Vijay Hazare Trophy, Fantasy Cricket Prediction Hyderabad vs Gujarat, Fantasy Playing Tips Vijay Hazare Trophy.

TOSS: The Vijay Hazare Trophy ODD toss between Gujarat and Hyderabad will take place at 08:30 AM IST.

Time: 09:00 AM IST

Venue: Kholvad Gymkhana Ground, Kamrej.

GUJ vs HYD My Dream11 Team

Wicketkeeper Prateek Reddy

Batsmen Tilak Verma (VC), Tanmay Agarwal, Chirag Gandhi, Priyank Panchal (c)

All-Rounders Bavanaka Sandeep, Chintan Gaja

Bowlers Chama Milind, Piyush Chawla, Arzan Nagwaswalla, T Ravi Teja

GUJ vs HYD Probable Playing XIs

Gujarat: Dhruv Raval (wk), Priyank Panchal (c), Bhargav Merai, Het Patel, Chirag Gandhi, Ripal Patel, Piyush Chawla, Chintan Gaja, Tejas Patel, Hardik Patel, Arzan Nagwaswalla

Hyderabad: Tanmay Agarwal (c), Tilak Varma, Himalay Agarwal, Bavanaka Sandeep, MickilJaiswal, Telukupalli Ravi Teja, Prateek Reddy (wk), TanayThyagarajan, Chama V Milind, Mehdi Hassan, Ajay Dev Goud

GUJ vs HYD Squads

Gujarat: Dhruv Raval (wk), Priyank Panchal (c), Bhargav Merai, Het Patel, Chirag Gandhi, Ripal Patel, Piyush Chawla, Chintan Gaja, Tejas Patel, Hardik Patel, Arzan Nagwaswalla, Roosh Kalaria, Mehul Patel, Karan Patel, Siddharth Desai, Kshitij Patel, JayveerParmar, Kathan Patel, Rahul V Shah, Manan Hingrajia

Hyderabad: Tanmay Agarwal (c), Tilak Varma, Himalay Agarwal, Bavanaka Sandeep, MickilJaiswal, Telukupalli Ravi Teja, Prateek Reddy (wk), TanayThyagarajan, Chama V Milind, Mehdi Hassan, Ajay Dev Goud, Ashish Reddy, Balchander Anirudh, Jaweed Ali, Jamalpur Mallikarjun, CTL Rakshan

