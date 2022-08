GUY vs BR Dream11 Team Prediction, Guyana Amazon Warriors vs Barbados Royals: Captain, Vice-Captain, Proba

GUY vs BR Dream11 Team Prediction, Guyana Amazon Warriors vs Barbados Royals

GUY vs BR Dream11 Team Prediction, Guyana Amazon Warriors vs Barbados Royals: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For The 6ixty Men 2022, Match 8, At Warner Park, Basseterre, St Kitts, West Indies

My Dream11 Team Guyana Amazon Warriors vs Barbados Royals Dream11 Team Prediction GUY VS BR 2022: Best players list of GUY vs BR, Guyana Amazon Warriors Dream11 Team Player List, Barbados Royals Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips

TOSS: The match toss between Guyana Amazon Warriors & Barbados Royals will take place at 9:30 PM IST

Start Time: 10:00 PM IST and 12:30 PM Local Time

Venue: Warner Park, Basseterre, St Kitts, West Indies

GUY vs BR My Dream11 Team

Shai Hope (wk), Justin Greaves, Colin Ingram, Harry Tector, Odean Smith, Devon Thomas, Jason Holder, Romario Shepherd, Oshane Thomas, Ronsford Beaton, Hayden Walsh.

GUY vs BR Probable XI

Guyana Amazon Warriors: Shai Hope (wk), Heinrich Klaasen, Shimron Hetmyer (c), Colin Ingram, Chandrapaul Hemraj, Odean Smith, Romario Shepherd, Keemo Paul, Ronsford Beaton, Veerasammy Permaul, Waqar Salamkheil.

Barbados Royals: Rahkeem Cornwall, Justin Greaves, Corbin Bosch, Harry Tector, Jason Holder, Devon Thomas (c), Nyeem Young, Teddy Bishop, Joshua Bishop, Oshane Thomas, Hayden Walsh.