GUY vs SKN Dream11 Team Prediction, Guyana Amazon Warriors vs St Kitts and Nevis Patriots: Captain, Vice-C

GUY vs SKN Dream11 Team Prediction, Guyana Amazon Warriors vs St Kitts and Nevis Patriots

GUY vs SKN Dream11 Team Prediction, Guyana Amazon Warriors vs St Kitts and Nevis Patriots: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For The Caribbean Premier League 2022, Match 10, At Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet

My Dream11 Team Guyana Amazon Warriors vs St Kitts and Nevis Patriots Dream11 Team Prediction GUY VS SKN 2022: Best players list of GUY vs SKN, Guyana Amazon Warriors Dream11 Team Player List, St Kitts and Nevis Patriots Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips

TOSS: The match toss between Guyana Amazon Warriors & St Kitts and Nevis Patriots will take place at 7:00 PM IST

Start Time: 7:30 PM IST

Venue: Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet

GUY vs SKN My Dream11 Team

Shimron Hetmyer, Darren Bravo, Paul Stirling, ADS Fletcher, Keemo Paul, Dwayne Bravo, Joshua Da Silva, Jaden Carmichael, Gudakesh Motie-Kanhai, Odean Smith, Akila Dananjaya.

GUY vs SKN Probable XI

Guyana Amazon Warriors: Chandrapaul Hemraj, Shimron Hetmyer (c), Junior Sinclair, Paul Stirling, Keemo Paul, Romario Shepherd, Shai Hope, Heinrich Klaasen, Gudakesh Motie-Kanhai, Tabraiz Shamsi, Odean Smith.

St Kitts and Nevis Patriots: Darren Bravo, Dewald Brevis, ADS Fletcher, Sherfane Rutherford, Dwayne Bravo (c), Dwaine Pretorius, Joshua Da Silva, Jaden Carmichael, Sheldon Cottrell, Akila Dananjaya, Duan Jansen.