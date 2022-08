GUY vs SLK Dream11 Team Prediction, Guyana Amazon Warriors vs Saint Lucia Kings: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For The 6ixty Men 2022, Match 1, At Warner Park, Basseterre, St Kitts, West Indies

GUY vs SLK Dream11 Team Prediction, Guyana Amazon Warriors vs Saint Lucia Kings: Captain, Vice-Captain, Pr

TOSS: The match toss between Guyana Amazon Warriors & Saint Lucia Kings will take place at 7:00 PM IST

Start Time: 7:30 PM IST and 10:00 AM Local Time

Venue: Warner Park, Basseterre, St Kitts, West Indies

GUY vs SLK My Dream11 Team

Shai Hope (c), Shimron Hetmyer, Ackeem Auguste, Colin Ingram, Jesse Bootan, Roston Chase, Odean Smit, Romario Shepherd(vc), Alzarri Joseph, Gudakesh Motie, Kesrick Williams.

GUY vs SLK Probable XI

Guyana Amazon Warriors: Shimron Hetmyer(c), Odean Smith, Romario Shepherd, Colin Ingram, Chandrapaul Hemraj, Shai Hope(wk), Paul Stirling, Heinrich Klaasen, Keemo Paul, Jermaine Blackwood, Gudakesh Motie.

Saint Lucia Kings: Roston Chase(c), Johnson Charles(wk), Kesrick Williams, McKenney Clarke, Alzarri Joseph, Scott Kuggeleijn, Mark Deyal, Jeavor Royal, Matthew Forde, Leroy Lugg, Jesse Bootan.