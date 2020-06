HCC vs FPC Dream Team XI Finnish Premier Cricket League T20 2020: Top Picks, Full Squad Helsinki CC vs FPC

HCC vs FPC Dream11 Tips: cricket season in Finland resumed through the Dream11 Finnish Premier League T20 tournament from June 1. Eight teams including Bengal Tigers Cricket Club (BTCC Thundercats), Empire Cricket Club (Empire Lions), FPC Finnish Pakistani Club, Greater Helsinki Cricket Club (Greater Helsinki Markhors), GYM Helsinki Gymkhana, Helsinki Cricket Club, SKK Stadin ja Keravan Kriketti (SKK Rapids) and Vantaa Cricket Club will be fighting for the title.

Helsinki CC vs FPC Finnish Pakistani Club Toss Time: 8:00 PM IST

Match Start Time: 8:30 PM IST

Venue: Kummerfeld Sport Verein

HCC vs FPC Dream11 Top Picks

Ghulam Abbas Butt (captain), Khalid Rahman Mangal (vice-captain), Waseem Qureshi, Bilal Khan, Mohammed Tariq Sarfraz, Adnan Syed, Obaidullah Sadiqui, Adil Khan, Kashif Shaukat, Zahidullah Kamal, Subah Sadaqat

Helsinki CC vs FPC Finnish Pakistani Club Full Squad List

HCC: Adnan Syed, Abrar Mirza, Amrik Bhatia, Arun Bhatia, Gautam Bhaskar, Obaidullah Sadiqui, Aniketh Pushthay, Rakesh Bhatia, Zahidullah Kamal, Abbas Khan, Aminullah Malikzay, Avnish Kumar, Khalid Rahman Mangal, Venkat Swaroop Achuta, Faheem Nellancheri, Abdul Wahid Qureshi, Zahoor Khan, Affan Bin Zafar, Akhil Arjunan, Ghulam Abbas Butt, Karthik Pavan Vurubandi, Zakiullah Kamal, Abdul Ahad Qureshi, Amit Singh

FPC: Zeeshan Ahmad Dogar, Nesarulhaq Malekzaei, Kashif Shaukat, Adil Khan, Kashif Qureshi, Jaree Junbah, Muhammad Aqeel, Subah Sadaqat, Waseem Qureshi, Yousaf Ghous, Zishan Waheed, Miskeen Jatoi, Khalid Saeed, Aqib Qureshi, Saif Ullah-Khan, Bilal Khan, Mohammed Tariq Sarfaraz, Nadeem Qureshi, Saadat Karim, Raees Ahmed

