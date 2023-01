Hockey world Cup 2023: BEL vs KOR Dream11 Team Prediction, Belgium vs Korea: Captain, Vice-Captain, Probab

My Dream11 Team Belgium vs Korea Dream11 Team Prediction BEL vs KOR 2023: Best players list of Belgium vs Korea, Belgium Dream11 Team Player List, Korea Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips.

TOSS: The match toss between Belgium & Korea will take place at 04:55 PM IST

Start Time: 14 January, 5:00 PM IST

Venue: Kalinga Stadium, Bhubaneswar

BEL vs KOR My Dream11 Team

Vincent Vanasch, Alexander Hendrickx, Arthur de Sloover, Arthur van Doren, Jonghyun Jang, Nicolas de Kerpel, Simon Gougnard, Manjae Jung, Namyong Lee, Taeil Hwang, Cedric Charlier

Captain: Arthur van Doren, Vice-Captain: Jonghyun Jang

BEL vs KOR Probable XI

Belgium (BEL): Vincent Vanasch, Alexander Hendrickx, Arthur van Doren, Loick Luypaert, Arthur de Sloover, John-John Dohmen, Antoine Kina, Simon Gougnard, Nicolas de Kerpel, Cedric Charlier, Tom Boon

South Korea (KOR): Jaehyeon Kim, Jonghyun Jang, Gangsan Lee, Jungjun Lee, Seunghoon Lee, Manjae Jung, Namyong Lee, Hyeseung Lee, Hyeong Jin Kim, Taeil Hwang, Byungjin Jeon

Disclaimer: CricketCountry does not promote any kind of gambling or betting. Follow it at your own risk.