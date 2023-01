Hockey world Cup 2023: GER vs JPN Dream11 Team Prediction, Germany vs Japan: Captain, Vice-Captain, Probab

TOSS: The match toss between Germany & Japan will take place at 06:55 PM IST

Start Time: 14 January, 7:00 PM IST

Venue: Kalinga Stadium, Bhubaneswar

GER vs JPN My Dream11 Team

Takashi Yoshikawa, Gonzalo Peillat, Tom Grambusch, Shota Yamada, Reiki Fujishima, Thies Prinz, Mats Grambusch, Taiki Takade, Ken Nagayoshi, Marco Miltkau, Christopher Ruhr

Captain: Mathias Muller, Vice-Captain: Mats Grambusch

GER vs JPN Probable XI

Germany (GER): Alexander Stadler, Lukas Windfeder, Tom Grambusch, Mathias Muller, Gonzalo Peillat, Mats Grambusch, Niklas Wellen, Thies Prinz, Marco Miltkau, Christopher Ruhr, Justus Weigand

Japan (JPN): Takashi Yoshikawa, Reiki Fujishima, Shota Yamada, Yamato Kawahara, Masaki Ohashi, Seren-Tanaka, Taiki Takade, Ken Nagayoshi, Kaito Tanaka, Koji Yamasaki, Kentaro Fukuda

