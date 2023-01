Hockey World Cup 2023: SPA vs WAL Dream11 Team Prediction, Spain vs Wales: Captain, Vice-Captain, Probable

TOSS: The match toss between Spain & Wales will take place at 4:55 PM IST

Start Time: 15 January, 5:00 PM IST

Venue: Birsa Munda International Hockey Stadium

SPA vs WAL My Dream11 Team

Toby Reynolds-Cotterill, Ignacio Rodriguez, Marc Recasens, Gareth Furlong, Daniel Kyriakides, Marc Miralles, Alejandro Alonso, Rupert Shipperley, Lewis Prosser, Joaquin Menini, Enrique Gonzalez

SPA vs WAL Probable XI

Spain(SPA): Adrian Rafi, Marc Vizcaino, Marc Recasens, Ignacio Rodriguez, Cesar Curiel, Jordi Bonastre, Marc Miralles, Alejandro Alonso, Joaquin Menini, Alvaro Iglesias, Enrique Gonzalez

Wales(WAL): Toby Reynolds-Cotterill, Gareth Furlong, Daniel Kyriakides, Hywel Jones, Steve Kelley, Lewis Prosser, Jacob Draper, Dale Hutchinson, Rupert Shipperley, Luke Hawker, Ben Francis