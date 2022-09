ICCB vs BEV Dream11 Team Prediction, International CC Brussels vs Beveren: Captain, Vice-Captain, Probable

ICCB vs BEV Dream11 Team Prediction, International CC Brussels vs Beveren

ICCB vs BEV Dream11 Team Prediction, International CC Brussels vs Beveren: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For The ECS Belgium T10 2022, Match 28, At Vrijbroek Cricket Ground, Mechelen

My Dream11 Team International CC Brussels vs Beveren Dream11 Team Prediction ICCB VS BEV 2022: Best players list of ICCB vs BEV, International CC Brussels Dream11 Team Player List, Beveren Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips

TOSS: The match toss between International CC Brussels & Beveren will take place at 4th September at 4:00 PM IST

Start Time: 4:30 PM IST

Venue: Vrijbroek Cricket Ground, Mechelen

ICCB vs BEV My Dream11 Team

Abdul Rashid Karim (c), Anand Sundaram (vc), Hakim Khaksar, Sai Teepi, Hadisullah Tarakhel, Safi Majid, Richie George, Noman Kamawi, Gangadhar Barrey, , Shokrullah Shirzad, Shreyans Jain.

ICCB vs BEV Probable XI

International CC Brussels: Shashidhar Gunna, Anand Sundaram, Siddhant Deore(c), Sai Teepi, Anirudh Pothamshetty, Richie George, Gangadhar Barrey, Sravan Konduru, Sreekanth Mandapati, Rajasekhar Goli, Shreyans Jain.

Beveren: Abdul Rashid Karim, Noor Momand, Saber Zakhil, Hakim Khaksar (c), Hadisullah Tarakhel, Shahidullah Otmanzai, Noman Kamawi, Ahmad Khalid, Mansoor Mahboob, Ashiqullah Said, Shokrullah Shirzad.