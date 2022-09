ICCB vs LIE Dream11 Team Prediction, International CC Brussels vs Liege: Captain, Vice-Captain, Probable X

ICCB vs LIE Dream11 Team Prediction, International CC Brussels vs Liege: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For ECS T10 Belgium 2022, Match 34, At Vrijbroek Cricket Ground, Mechelen

TOSS: The match toss between International CC Brussels & Liege will take place at 1:30 PM IST

Start Time: 2:00 PM IST

Venue: Vrijbroek Cricket Ground, Mechelen

ICCB vs LIE My Dream11 Team

Hamza Minhas (vc), Adnan Razaaq, Pratap Ambati, Majid Mahmood, Varun Jani, Zulqarnain Munawar, Shashidhar Gunna (c), Harjot Singh, Sai Teepi, Aamir Nadeem, Sreekanth Mandapati.

ICCB vs LIE Probable XI

International CC Brussels: Anand Sundaram, Richie George, Pratap Ambati, Manish Sarkar, Varun Jani, Vivek Bangarambandi, Shashidhar Gunna, Sai Teepi (c), Appaji Mopada, Sajid Safi, Sreekanth Mandapati.

Liege: Hamza Minhas (c), Gurjinder Singh, Adnan Razaaq, Majid Mahmood, Furkan Hussainkhel, Zulqarnain Munawar, A Raza, Harjot Singh, Mehran Masih, Aamir Nadeem, Ghuman Ali.