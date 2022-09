IND vs AUS Dream11 Team Prediction, India vs Australia: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For IND vs AUS

IND vs AUS Dream11 Team Prediction, India vs Australia: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For IND vs AUS 3rd T20, At Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

TOSS: The match toss between India & Australia will take place at 7:00 PM IST

Start Time: 7:30 PM IST

Venue: Rajiv Gandhi Interational Stadium, Karachi

IND vs AUS My Dream11 Team

Wicketkeepers: Dinesh Karthik

Batters: Aaron Finch, KL Rahul, Virat Kohli, Rohit Sharma

All-rounders: Axar Patel, Hardik Pandya, Glenn Maxwell

Bowlers: Josh Hazlewood, Adam Zampa, Jasprit Bumrah

Captain: Rohit Sharma

Vice-captain: Virat Kohli

IND vs AUS 3rd T20 match Probable 11

India: KL Rahul, Rohit Sharma (c), Virat Kohli, Suryakumar Yadav, Hardik Pandya, Dinesh Karthik, Axar Patel, Harshal Patel, Jasprit Bumrah, Yuzvendra Chahal, Bhuvneshwar Kumar.

Australia: Aaron Finch (c), Cameron Green, Steven Smith, Glenn Maxwell, Tim David, Matthew Wade(wk), Daniel Sams, Sean Abbott, Pat Cummins, Adam Zampa, Josh Hazlewood.