IND vs SA Dream11 Team Prediction, India vs South Africa: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For IND vs SA 1st T20I, At Greenfield International Stadium, Trivandrum.

TOSS: The match toss between India & South Africa will take place at 7:00 PM IST

Start Time: 7:30 PM IST

Venue: Greenfield International Stadium, Trivandrum

IND vs SA My Dream11 Team

Wicketkeeper: Quinton de Kock

Batters: Rohit Sharma, Virat Kohli, Suryakumar Yadav, Reeza Hendricks

All-rounders: Axar Patel, Aiden Markram, Dwaine Pretorius

Bowlers: Yuzvendra Chahal, Jasprit Bumrah, Tabraiz Shamsi

Captain: Virat Kohli

Vice-captain: Aiden Markram

Let’s take a look at the predicted 11 of both the teams:

India: KL Rahul, Rohit Sharma (c), Virat Kohli, Suryakumar Yadav, Rishabh Pant (wk), Dinesh Karthik, Axar Patel, Harshal Patel, Arshdeep Singh, Jasprit Bumrah, Yuzvendra Chahal.

South Africa: Quinton de Kock (wk), Reeza Hendricks, Rassie van der Dussen, Aiden Markram, Temba Bavuma (c), David Miller, Anrich Nortje, Dwaine Pretorius, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada, Tabraiz Shamsi

Squads

India: Rohit Sharma (c), KL Rahul, Virat Kohli, Suryakumar Yadav, Rishabh Pant (wk), Dinesh Karthik (wk), R Ashwin, Yuzvendra Chahal, Axar Patel, Arshdeep Singh, Umesh Yadav, Harshal Patel, Deepak Chahar, Jasprit Bumrah, Shahbaz Nadeem, Shreyas Iyer

South Africa: Temba Bavuma (c), Quinton de Kock (wk), Reeza Hendricks, Heinrich Klaasen, Keshav Maharaj, Aiden Markram, David Miller, Lungi Ngidi, Anrich Nortje, Dwaine Pretorius, Kagiso Rabada, Rilee Rossouw, Tabraiz Shamsi, Tristan Stubbs, Bjorn Fortuin, Marco Jansen, Andile Phehlukwayo