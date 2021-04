IR vs MAL – Dream11 Prediction ECS T10 Portugal, Fantasy Tips – Captain, Vice-captain, Probable Playing XIs For Indian Royals vs Malo 26th April, 12:00 AM IST.

IR vs MAL - Dream11 Prediction ECS T10 Portugal, Fantasy Tips - Captain, Vice-captain, Probable Playing XI

Indian Royals vs Malo Dream11 Team Prediction Portugal T10 – Portugal – Check My Dream11 Team, Best players list of IR vs MAL, ECS T10 – Portugal 2021, Indian Royals Dream11 Team Player List, Malo Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Indian Royals vs Malo ECS T10 – Portugal, Online Cricket Prediction and Tips – IR vs MAL T10 match, Online Cricket Tips IR vs MAL, Fantasy Prediction – ECS T10 Portugal 2021.

TOSS: The ECS T10 Portugal match toss between Indian Royals vs Malo will take place at 11:30 PM IST April 25.

Time: 12:00 AM IST.

Venue: Est dio Municipal de Miranda do Corvo, Portugal

IR vs MAL My Dream11 Team:

Jayesh Popat, Muhammad Saad Ansari, Amandeep Singh, Jasbinder Singh, Mian Mehmood Shahid, Jaswinder Kumar, Syed Maisam, Najam Shahzad, Assad Mehmood, Syed Ali Naqi, Sukhwinder Singh.

Captain: Jayesh Popat. Vice-captain: Amandeep Singh.

IR vs MAL Probable Playing XIs:

Indian Royals: Amandeep Singh, Muhammad Saad, Jaswinder Kumar, Jasbinder Singh, Manjeet Singh (wk), Ahmadur Siddiqui, Faisal Riaz, Yogesh Sharma, Sukhwinder Singh (c), Jatinder Singh, Syed Ali Naqi.

Malo: Mian Mehmood (c), Zulfiqar Shah, Jayesh Popat (wk), Najam Shahzad, Syed Maisam, Muhammad Sulaman, Assad Mehmood, Raj Popat, Shan Aziz, Yasir Sabir, Waleed Ijaz.

IR vs MAL SQUADS:

Indian Royals: Sukhwinder Singh (c), Syed Ali Naqi, Jasbinder Singh, Amandeep Singh, Manjeet Singh, Ishwar Singh, Muhammad Saad, Sourabh Sandhu, Yogesh Sharma, Jatinder Singh, Jaswinder Kumar, Rohit Kumar, Dhiraj Minhas, Abu Sufyan, Faisal Riaz, Harmolak Singh, Ahmadur Siddiqui, Rajwinder Singh.

Malo: Mian Mehmood (c), Zulfiqar Shah, Rana Sarwar, Aamer Ikram, Assad Mehmood, Sulaman Mian, Zafar Ali, Shan Aziz, Jayesh Popat, Najam Shahzad, Amir Zaib, Syed Maisam, Syed Ali, Yasir Sabir, Raj Popat.

