Ireland tour of Zimbabwe: ZIM vs IRE Dream11 Team Prediction, Zimbabwe vs Ireland: Captain, Vice-Captain,

My Dream11 Team Zimbabwe vs Ireland Dream11 Team Prediction ZIM vs IRE: Best players list of Zimbabwe vs Ireland, Zimbabwe Dream11 Team Player List, Ireland Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips.

TOSS: The match toss between Zimbabwe & Ireland will take place at 4:00 PM IST

Start Time: 04:30 PM IST

Venue: Harare Sports club

ZIM vs IRE My Dream11 Team

Wicket-keeper: Clive Mandande

Batsmen: Craig Ervine, Gary Ballance, Ryan Burl, Andy Balbirnie

All-rounder: Sean Williams, Gareth Delany, Curtis Campher

Bowler: Mark Adair, Richard Ngarava, Barry McCarthy

ZIM vs IRE Probable XI

Zimbabwe (ZIM): Clive Mandande(wk), Craig Ervine (c), Ryan Burl, Gary Ballance, Innocent Kaia, Sean Williams, Wesley Madhevere, Tendai Chatara, Richard Ngarava, Luke Jongwe, Brad Evans

Ireland (IRE): Neil Rock (wk), Andy Balbirnie (c), Harry Tector, Curtis Campher, Gareth Delany, George Dockrell, Stephen Doheny, Mark Adair, Barry McCarthy, Fionn Hand, Tyrone Kane

Disclaimer: CricketCountry does not promote any kind of gambling or betting. Follow it at your own risk.