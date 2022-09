JAM vs GUY Dream11 Team Prediction, Jamaica Tallawahs vs Guyana Amazon Warriors: Captain, Vice-Captain, Pr

JAM vs GUY Dream11 Team Prediction, Jamaica Tallawahs vs Guyana Amazon Warriors: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For Hero CPL 2022 Match 4, At Warner Park, Basseterre

TOSS: The match toss between Jamaica Tallawahs & Guyana Amazon Warriors will take place at 7:00 PM IST

Start Time: 7:30 PM IST

Venue: Warner Park, Basseterre

JAM vs GUY My Dream11 Team

Shai Hope, Kennar Lewis, Rovman Powell, Brandon King (C), Shimron Hetmeyer, Odean Smith (VC), Imad Wasim, Fabien Allen, Tabriaz Shamshi, Mohammad Amir, Nicholson Gordon.

JAM vs GUY Probable XI

Jamaica Tallawahs: Rovman Powell (c), Amir Jangoo(wk), Fabian Allen, Imad Wasim, Brandon King, Kennar Lewis, Mohammad Amir, Shamarh Brooks, Migael Pretorius, Chris Green, Nicholson Gordon.

Guyana Amazon Warriors: Chandrapaul Hemraj, Shai Hope (wk), Colin Ingram, Shimron Hetmyer (c), Heinrich Klaasen, Odean Smith, Romario Shepherd, Keemo Paul, Gudakesh Motie, Veerasammy Permaul, Imran Tahir.