KCC vs BYS Dream11 Team Prediction, Koln CC vs Bayer Uerdingen Wolves: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For ECS Krefeld T10 2022, 2nd Semi-Final, At The Bayer Uerdingen Cricket Ground, Krefeld

TOSS: The match toss between Koln CC & Bayer Uerdingen Wolves will take place at 1:30 PM IST

Start Time: 2.00 PM IST

Venue: The Bayer Uerdingen Cricket Ground, Krefeld

KCC vs BYS My Dream11 Team

Sasanka Sanka, Muhammad Asif-I, Manav Panwar (c), Taha Hassan, Asmdin Zadran, Shamil Niyas, Zain Masood, Prateek Dabholkar, Nasib Khushdel, Dwarak Seka, Zakirullah Asmari.

KCC vs BYS Probable XI

Koln CC: Sasanka Sanka, Irfan Ahmed-I, Akshay Dhani, Ameya Deshpande, Manav Panwar, Aman Kapoor, Asmdin Zadran, Prateek Dabholkar (c), Dwarak Seka, Sherzad Sharifollah, Dhruv Rathod.

Bayer Uerdingen Wolves: Muhammad Asif-I(c), Waqas Fatmi, Shamil Niyas, Arsalan Siddiqui, Shazaib Khan-I, Taha Hassan, Raj Bhushan, Zain Masood, Nasib Khushdel, Altaf Ahmad, Zakirullah Asmari.