KCC vs DB Dream11 Team Prediction, Koln CC vs Dussledorf Blackcaps: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For ECS Krefeld 2022, Match 26, At Bayer Uerdingen Cricket Ground, Krefeld

KCC vs DB Dream11 Team Prediction, Koln CC vs Dussledorf Blackcaps: Captain, Vice-Captain, Probable XIs Fo

KCC vs DB Dream11 Team Prediction, Koln CC vs Dussledorf Blackcaps

KCC vs DB Dream11 Team Prediction, Koln CC vs Dussledorf Blackcaps: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For ECS Krefeld 2022, Match 26, Bayer Uerdingen Cricket Ground, Krefeld

My Dream11 Team Koln CC vs Dussledorf Blackcaps Dream11 Team Prediction KCC VS DB 2022: Best players list of KCC vs DB, Koln CC Dream11 Team Player List, Dussledorf Blackcaps Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips

TOSS: The match toss between Koln CC & Dussledorf Blackcaps will take place at 1:30 PM IST

Start Time: 2:00 PM IST

Venue: Bayer Uerdingen Cricket Ground, Krefeld

KCC vs DB My Dream11 Team

Benjamin Das, Sudipro Ray, Praveen Ganesan, Gaurav Gupta, Muhammad Raheel (c), Jamshed Khan (vc), Prateek Dadholkar, Neeraj Sharma, Abdul Jalili, A Zadran, Sherzad Sharifollah.

KCC vs DB Probable XI

Koln CC: Dwarak Sekar, Manav Panwar, Irfan Ahmed-1, Ashish Makkar, Pramod Sharma, Prateek Dadholkar, Ameya Deshpande, Sherzad Sharifollah, Asmdin Zadran, Sandheep Ravishankar, Appu Murali.

Dussledorf Blackcaps: Benjamin Das, Sudipro Ray, Praveen Ganesan, Sanil Bahtia, Gaurav Gupta, Jamshed Khan, Muhammad Raheel, Mradul Kumar, Neeraj Sharma, Abdul Jalili, Puneet Kumar.