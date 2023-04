KCC vs RVCC Dream11 Team Prediction, MCL T20, Match 6: Captain, Vice-Captain, Injury Report And Probable XIs for Mizoram Cricket League T20, At Suaka Cricket Ground, Mizoram, 1:30 PM IST

Best players list of KCC vs RVCC, Salt Pond Breakers Dream11 Team Player List, Fort Charlotte Strikers Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips.

My Dream11 Team KCC vs RVCC Dream11 Team Prediction MCL Dream11 2023: Best players list of KCC vs RVCC, Salt Pond Breakers Dream11 Team Player List, Fort Charlotte Strikers Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips.

TOSS: The match toss between Kulikawan Cricket Club vs Ramhlun Venglai Cricket Club will take place at 1:00 PM IST

Start Time: April 19, Wednesday, 01:30 PM IST

Venue: Suaka Cricket Ground, Mizoram

Injury Report

No major Injury updates.

KCC vs RVCC My Dream11 Team

Wicket-Keeper: C Vanlalhruaia

Batters: Lalnuntluanga Varte, Marty Lalrinhlua and Vanlalhruaitluanga

All-Rounders: C Lalrinsanga, Johan Lalbiakkima, Reuben Lalhruaizela and Sahil Reza

Bowlers: B Laltlanmawia, Lalrinfela Zadeng and TC Laledenthara

Captain: Lalrinfela Zadeng

Vice-Captain: TC Laledenthara

KCC vs RVCC Probable XI

Kulikawn Cricket Club: C Lalrinsanga(c), Vikash Kumar(wk), Sahil Reza, Parvez Ahmed, Roger Lalruatfela, Vanlalrinzuala, J Biakthanpuia, F Malsawmtluanga, TC Laledenthara, Lalramnunsiama, Lalnuntluanga Varte, Marcus Lalpekhlua

Ramhlun Venglai Cricket Club: Remruatdika Ralte(c), Joseph Lalthankhuma, Vanlalhruaitluanga, Lalhmachhuana Ralte, Reuben Lalhruaizela, C Vanlalhruaia(wk), K Vanrotlinga, Johan Lalbiakkima, Marty Lalrinhlua, F Lalruatfela, Karan Chhetry, Stephen Lalawmpuia