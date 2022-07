KEN vs ROR Dream11 Team Prediction, Kent Lanka vs Royal Roma : All You Need To Know

KEN vs ROR Dream11 Team Prediction, KENT LANKA vs ROYAL ROMA : Captain, Vice-Captain, Probable XIs For T20

TOSS: The ECS T10 ROME match toss between Kent Lanka & Royal Roma will take place at 3:30 PM IST & 5:30 PM IST respectively

Start Time: 4:00 PM IST and 6:00 PM IST Respectively

Venue: Rome Cricket Ground, Italy.

KEN vs ROR My Dream11 Team

Gagandeep Singh, Sohail Mahamood, Thimira Perera, Mukhtiar Singh(VC), Francis Nimantha, Jitendra Prakash, Prasanna Tikriyadura(C), Mubarak Hossain, Danushka Tikiriyadura, Deshan Fernando

KEN vs ROR Probable XI

Kent Lanka: Danushka Tikiriyadura, Deshan Fernando, Mishen Alessio, Samaru Nimesh, Mithun Buwaneka, Thimira Perera, Achintha Denuwan, Francis Nimantha, Prasanna Tikiriyadura, Irosh Vimukhti

Royal Roma: Shadamgul Zadran, Anil Kumar, Muneeb Niazi, Tinusha Shehanka, Umar Shahzad, Nur Mohammod, Rajwinder Singh, Bejawada Phanindra, Sohail Mahmood, Jitendra Prakash, Asraful Islam