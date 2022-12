KFC T20 Big Bash 2022: REN vs SIX Dream11 Team Prediction, Renegades vs Sixers: Captain, Vice-Captain, Pro

My Dream11 Team Renegades vs Sixers Dream11 Team Prediction REN vs SIX 2022: Best players list of Renegades vs Sixers, Renegades Dream11 Team Player List, siexers Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips.

TOSS: The match toss between Renegades & sixers will take place at 12:30 PM IST

Start Time: 2:00 PM IST

Venue: Simonds Stadium, South Geelong, Victoria, Geelong

REN vs SIX My Dream11 Team

Wicket-keeper: Josh Philippe

Batsmen: Shaun Marsh (vc), Moises Henriques, Aaron Finch, James Vince (c)

All-rounder: Nic Maddinson, Sean Abbott, Hayden Kerr

Bowler: Ben Dwarshuis, Mujeeb ur Rahman, Tom Rogers

REN vs SIX Probable XI

Renegades (REN): Martin Guptill, Nic Maddinson (c), Shaun Marsh, Aaron Finch, Jono Wells, Peter Handscomb, Akeal Hosein, Will Sutherland, Tom Rogers, Kane Richardson and Mujeeb ur Rahman.

Sixers: (SIX): Josh Philippe (wk), Kurtis Patterson, James Vince, Moises Henriques (c), Jordan Silk, Daniel Christian, Hayden Kerr, Sean Abbott, Jackson Bird, Ben Dwarshuis and Todd Murphy/Steve O’Keefe.