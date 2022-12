Lanka Pemier League 2022: DG vs CS Dream11 Team Prediction, Dambulla Giants vs Colombo Stars: Captain, Vic

My Dream11 Team Dambulla Giants vs Colombo Stars Dream11 Team Prediction DG VS CS 2022: Best players list of DG vs CS, Dambulla Giants Dream11 Team Player List, Colombo Stars Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips

TOSS: The match toss between Dambulla Giants vs Colombo Stars will take place at 2:30 PM IST

Start Time: 3:00 PM IST

Venue: Mahinda Rajapaksa International Stadium, Hambantota

DG vs CS My Dream11 Team

Wicket- Keeper Bhanuka Rajapaksa, Jordan Cox

Batsmen Angelo Mathews (VC), Dasun Shanaka, Charith Asalanka

All-rounders Sikandar Raza (C), Sekkuge Prasanna, Benny Howell

Bowlers Paul van Meekeren, Lahiru Kumara, Dominic Drakes

DG vs CS Probable XI

Dambulla Giants: Shevon Daniel, Jordan Cox(wk), Bhanuka Rajapaksa, Dasun Shanaka, Ramesh Mendis, Lahiru Madushanka, Sikandar Raza, Lahiru Kumara, Chathuranga de Silva, Noor Ahmad, Paul van Meekeren

Colombo Stars: Angelo Mathews, Niroshan Dickwella(wk), Charith Asalanka, Ravi Bopara, Muditha Lakshan, Dinesh Chandimal, Benny Howell, Keemo Paul, Seekkuge Prasanna, Dominic Drakes, Suranga Lakmal