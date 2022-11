FIFA World Cup 2022, Denmark Vs Tunisia | LIVE Score: DEN, TUN Look To Break Deadlock

LIVE Denmark vs Tunisia, FIFA World Cup 2022: Denmark will face Tunisia in a Group D encounter of the FIFA World Cup 2022 on Tuesday at the Al Janoub Stadium in Qatar. The Danes lost just one game during their qualification campaign, scoring a whooping 30 goals and won a staggering nine games on their way to Qatar. The FIFA World Cup 2022 will be Christian Eriksen’s first major event after his cardiac arrest in Euro 2020. On the other hand, Tunisia enter the tournament as underdogs with an ability to surprise big teams.

FIFA World Cup 2022 Teams

Denmark: Kasper Schmeichel, Oliver Christensen, Frederik Ronnow, Simon Kjaer, Joachim Andersen, Daniel Wass, Joakim Maehle, Andreas Christensen, Rasmus Kristensen, Jens Stryger Larsen, Victor Nelsson, Alexander Bah, Thomas Delaney, Mathias Jensen, Christian Eriksen, Pierre-Emile Hojbjerg, Christian Norgaard, Mikkel Damsgaard, Yussuf Poulsen, Andreas Skov Olsen, Jesper Lindstrom, Andreas Cornelius, Martin Braithwaite, Jonas Wind, Kasper Dolberg, Robert Skov

Tunisia: Aymen Dahmen, Bechir Ben Said, Aymen Balbouli, Mouez Hassan, Mohamed Drager, Wajdi Kechrida, Montassar Talbi, Dylan Bronn, Nade Ghandri, Yassine Meriah, Bilel Ifa, Ali Maaloul, Ali Abdi, Aissa Laidouni, Ellis Skhiri, Ghaylen Chaaleli, Mohamed Ali Ben Romdhane, Hannibal Mejbri, Ferjani Sassi, Anis Ben Slimane, Naim Sliti, Wahbi Khazri, Saifeddine Jaziri, Yassine Khenissi, Youssef Msakni, Issam Jebali