FIFA World Cup 2022, Spain Vs Costa Rica | Live Score: La Roja, Los Ticos Eye Winning Start

Live Score Spain Vs Costa Rica, FIFA World Cup 2022: Spain will start afresh when they take on Costa Rica in their opening Group E fixture on Wednesday at the Al Thumama Stadium. Spain have come in Qatar without veterans Sergio Ramos and Thiago Alcantara and will bank on the young brigade consisting of Pedri, Gavi Paez and Ansu Fati. On the other hand, Costa Rica enter the tournament as underdogs and can expect them to spring a surprise in the competition. We already have the biggest upset of this edition so far with Saudi Arabia beating Argentina 2-1.

FIFA World Cup 2022 Teams

Spain: Unai Simon, Robert Sanchez, David Raya, Cesar Azpilicueta, Dani Carvajal, Eric Garcia, Hugo Guillamon, Pau Torres, Aymeric Laporte, Jordi Alba, Jose Gaya, Sergio Busquets, Rodri Hernandez, Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri Gonzalez, Koke Resurreccion, Ferran Torres, Nico Williams, Yeremi Pino, Alvaro Morata, Marco Asensio, Pablo Sarabia, Dani Olmo, Ansu Fati,

Costa Rica: Keylor Navas, Esteban Alvarado, Patrick Sequeira, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Kendall Waston, Oscar Duarte, Daniel Chacon, Keysher Fuller, Carlos Martinez, Bryan Oviedo, Ronald Matarrita, Yeltsin Tejeda, Celso Borges, Youstin Salas, Roan Wilson, Gerson Torres, Douglas Lopez, Jewisson Bennette, Alvaro Zamora, Anthony Hernandez, Brandon Aguilera, Bryan Ruiz, Joel Campbell, Anthony Contreras, Johan Venegas,