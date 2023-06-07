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Live Score-Sri Lanka vs Afghanistan Live Cricket Score and Updates: SL vs AFG 3rd ODI match Live cricket score at Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium, Hambantota
Live Score-Sri Lanka vs Afghanistan Live Cricket Score and Updates: SL vs AFG 3rd ODI match Live cricket score at Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium, Hambantota
09:44 AM
Live Score-Sri Lanka vs Afghanistan Live Cricket Score and Updates: SL vs AFG 3rd ODI match Live cricket score at Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium, Hambantota
Sri Lanka (PLAYING XI) - Pathum Nissanka, Dimuth Karunaratne, Kusal Mendis (WK), Sadeera Samarawickrama, Charith Asalanka, Dhananjaya de Silva, Dasun Shanaka (C), Wanindu Hasaranga, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Lahiru Kumara.
09:44 AM
Live Score-Sri Lanka vs Afghanistan Live Cricket Score and Updates: SL vs AFG 3rd ODI match Live cricket score at Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium, Hambantota
Afghanistan (PLAYING XI) - Rahmanullah Gurbaz (WK), Ibrahim Zadran, Rahmat Shah, Hashmatullah Shahidi (C), Najibullah Zadran, Mohammad Nabi, Rashid Khan, Mujeeb Ur Rahman, Fazalhaq Farooqi, Gulbadin Naib, Fareed Ahmad.
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Live Score-Sri Lanka vs Afghanistan Live Cricket Score and Updates: SL vs AFG 3rd ODI match Live cricket score at Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium, Hambantota
Live Score-United Arab Emirates vs West Indies Live Cricket Score and Updates: UAE vs WI 2nd ODI match Live cricket score at Sharjah Cricket Stadium, Sharjah
Live Score-United Arab Emirates vs West Indies Live Cricket Score and Updates: UAE vs WI 1st ODI match Live cricket score at Sharjah Cricket Stadium, Sharjah
Live Score-Sri Lanka vs Afghanistan Live Cricket Score and Updates: SL vs AFG 2nd ODI match Live cricket score at Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium, Hambantota
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LIVE SCOREBOARD
United Arab Emirates Vs West Indies Live Cricket Score - 1st ODI - ODI
04 Jun 2023 18:00 IST | 12:30 GMT
West Indies beat United Arab Emirates by 7 wickets
Sri Lanka Vs Afghanistan Live Cricket Score - 2nd ODI - ODI
04 Jun 2023 10:00 IST | 04:30 GMT
Sri Lanka beat Afghanistan by 132 runs
England Vs Ireland Live Cricket Score - One-off Test - TEST
01 Jun 2023 15:30 IST | 10:00 GMT - 03 Jun 2023
England beat Ireland by 10 wickets
Sri Lanka Vs Afghanistan Live Cricket Score - 1st ODI - ODI
02 Jun 2023 10:00 IST | 04:30 GMT
Afghanistan beat Sri Lanka by 6 wickets
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