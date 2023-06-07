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Live Score-Sri Lanka vs Afghanistan Live Cricket Score and Updates: SL vs AFG 3rd ODI match Live cricket score at Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium, Hambantota

Live Score-Sri Lanka vs Afghanistan Live Cricket Score and Updates: SL vs AFG 3rd ODI match Live cricket score at Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium, Hambantota
Updated: June 7, 2023 9:44 AM IST | Edited By: CricketCountry Staff
Live Score-Sri Lanka vs Afghanistan Live Cricket Score and Updates: SL vs AFG 3rd ODI match Live cricket score at Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium, Hambantota

NEW UPDATES

09:44 AM

Live Score-Sri Lanka vs Afghanistan Live Cricket Score and Updates: SL vs AFG 3rd ODI match Live cricket score at Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium, Hambantota

Sri Lanka (PLAYING XI) - Pathum Nissanka, Dimuth Karunaratne, Kusal Mendis (WK), Sadeera Samarawickrama, Charith Asalanka, Dhananjaya de Silva, Dasun Shanaka (C), Wanindu Hasaranga, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Lahiru Kumara.

09:44 AM

Live Score-Sri Lanka vs Afghanistan Live Cricket Score and Updates: SL vs AFG 3rd ODI match Live cricket score at Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium, Hambantota

Afghanistan (PLAYING XI) - Rahmanullah Gurbaz (WK), Ibrahim Zadran, Rahmat Shah, Hashmatullah Shahidi (C), Najibullah Zadran, Mohammad Nabi, Rashid Khan, Mujeeb Ur Rahman, Fazalhaq Farooqi, Gulbadin Naib, Fareed Ahmad.

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