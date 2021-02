MAH vs PUD Dream11 Team Prediction Vijay Hazare Trophy ODD Match: Captain, Vice-captain, Fantasy Tips, Probable XIs For Today’s Maharashtra vs Puducherry at KL Saini Ground, Jaipur at 9 AM IST March 1 Monday

MAH vs PUD Dream11 Team Prediction Vijay Hazare Trophy ODD Match: Captain, Vice-captain, Fantasy Tips, Pro

MAH vs PUD Dream11 Prediction Vijay Hazare Trophy ODD

Maharashtra vs Puducherry Dream11 Team Prediction Vijay Hazare Trophy ODD – Fantasy Playing Tips, Captain, Probable XIs For Today’s MAH vs PUD at KL Saini Ground, Jaipur. In the match of Vijay Hazare Trophy ODD, Puducherry will take on Maharashtra at the KL Saini Ground, Jaipur., on Monday. The Vijay Hazare Trophy ODD MAH vs PUD match will start at 9 AM IST – March 1. The excitement of the ODI cricket continues with Vijay Hazare Trophy ODD. Damodaren Rohit’s Puducherry will lock horns with Ruturaj Gaikwad’s Maharashtra in the crucial contest. Here is the Vijay Hazare Trophy Dream11 Team Prediction ODD Dream11 Guru Tips and MAH vs PUD Dream11 Team Prediction, MAH vs PUD Fantasy Cricket Prediction ODD game, MAH vs PUD Probable XIs Vijay Hazare Trophy, Fantasy Cricket Prediction Maharashtra vs Puducherry, Fantasy Playing Tips Vijay Hazare Trophy.

TOSS: The Vijay Hazare Trophy ODD toss between Puducherry and Maharashtra will take place at 08:30 AM IST.

Time: 09:00 AM IST

Venue: KL Saini Ground, Jaipur.

MAH vs PUD My Dream11 Team

Wicketkeeper Sheldon Jackson

Batters Paras Dogra, Yash Nahar, Ruturaj Gaikwad (C), Kedar Jadhav (VC)

All-Rounders Damodaren Rohit, Sagar Trivedi, Azim Kazi

Bowlers Ashith Rajiv, Rajvardhan Hangargekar, Satyajeet Bachhav

MAH vs PUD Probable Playing XIs

Maharashtra: Ruturaj Gaikwad (c), Yash Nahar, Vishant More (wk), Kedar Jadhav, Azim Kazi, Rahul Tripathi, Shamshuzama Kazi, Satyajeet Bachhav, Rajvardhan Hangargekar, Mukesh Choudhary, Naushad Shaikh

Puducherry: S Karthik (wk), Damodaren Rohit (c), Sheldon Jackson, Paras Dogra, Sagar Udeshi, S Suresh Kumar, Sagar Trivedi, Premraj Rajavelu, Ashith Rajiv, Kannan Vignesh, S Ashwath

MAH vs PUD Squads

Puducherry Squad: S Karthik (wk), Damodaren Rohit (c), Sheldon Jackson, Paras Dogra, Sagar Udeshi, S Suresh Kumar, Sagar Trivedi, Premraj Rajavelu, Ashith Rajiv, Kannan Vignesh, S Ashwath, Andrew Subikshan, Pankaj Singh, Santha Moorthy, Fabid Ahmed, Raghu Sharma, Govindaraajan, Vikneshwaran Marimuthu, Thamaraikannan Parandaman, Ragupathy, Baskaran Surendar

Maharashtra Squad: Ruturaj Gaikwad (c), Yash Nahar, Vishant More (wk), Kedar Jadhav, Azim Kazi, Rahul Tripathi, Shamshuzama Kazi, Satyajeet Bachhav, Rajvardhan Hangargekar, Mukesh Choudhary, Naushad Shaikh, Nikhil Naik, Ranjeet Nikam, Pradeep Dadhe, Ankit Bawne, Jagdish Zope, Ashay Palkar, Manoj Ingale, Yash Kshirsagar, Taranjitsingh Dhillon

