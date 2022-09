MAU vs GEF Dream11 Team Prediction, Madrid United vs Getafe: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For ECS T

MAU vs GEF Dream11 Team Prediction, Madrid United vs Getafe: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For ECS T10 Spain 2022, Match 1, At Cartama Oval, Cartama Oval

TOSS: The match toss between Madrid United & Getafe will take place at 2:30 PM IST

Start Time: 3:00 PM IST

Venue: Cartama Oval, Cartama Oval

MAU vs GEF My Dream11 Team

Waqar Zafar, Mirza Baig, Muhammad Ashraf (c), Shayk Miah, Waseem Majeed, Abul Kalam Azad (vc), Qadar Nawaz, Shamim Tufayel, Ahmad Hashmi, Kowser Ahmed, Touseef Arshad.

MAU vs GEF Probable XI

Madrid United: Abul Kalam Azad, Kamil Ahmed, Mashood Iqbal, Mirza Baig, Muhammad Ashraf, Noor Azman, Qadar Nawaz, Rasel Ahmed, Touseef Arshad, Waqar Hussain, Waqar Zafar.

Getafe: Ahmad Hashmi, Jobayer Ahmed, Kash Iqbal, Kowser Ahmed, Muhammad Usman, Naseer Mirza, Numanul Islam, Olyur Rahman, Shamim Tufayel, Shayk Miah, Waseem Majeed.