MECC vs BEV Dream11 Team Prediction, Mechelen Eagles CC vs Beveren: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For ECS T10 Belgium 2022, Semi Final 2, At Vrijbroek Cricket Ground

TOSS: The match toss between Mechelen Eagles CC & Beveren will take place at 1:30 PM IST

Start Time: 2:00 PM IST

Venue: Vrijbroek Cricket Ground

MECC vs BEV My Dream11 Team

Abdul Rashid, Noman Kamawi, Saber Zakhil, Shahidullah Otmanzai, Hakim Khaksar (VC), Khogyani Shakirullah, Ikramullah Naser (C), Mazar Marshal, Abdulrahimzai Idrees, Jaber Jabarkhel, Qaderi Haroon.

MECC vs BEV Probable XI

Mechelen Eagles CC: Miakhel Yar, Tejinder Saran, Ikramullah Naseer, Shirzad Subhanullah, Khogyani Shakerullah, Muhammad Ismail (c), Hedayatullah Sherzad, Momand Idris, Mazar Marshal, Abdulrahimzai Idrees, Ainuddin Zakhe.

Beveren: Abdul Rashid, Hakim Khaksar (c), Saber Zakhil, Mohammad Walid(wk), Mansoor Mahboob, Mohammad Noman, Shahidullah Otmanzai, Jabar Jabarkhel, Stanikzai Aurangzeb, Qaderi Haroon, Salarzei Wahedzaman.