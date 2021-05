MRS vs GICB Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips, St. Lucia T10 Blast – Captain, Vice-captain, Probable Playing XIs For Mon Repos Stars vs Gros Islet Cannon Blasters, 12:00 AM IST, 6th May.

MRS vs GICB Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips, St. Lucia T10 Blast - Captain, Vice-captain, Probable P

TOSS: The St. Lucia T10 Blast Match toss between Mon Repos Stars vs Gros Islet Cannon Blasters will take place at 11:30 PM IST – May 5.

Time: 12:00 AM IST.

Venue: Daren Sammy National Stadium, St Lucia.

MRS vs GICP My Dream11 Team

Sabinus Emmanuel, Kimani Melius, Lee Solomon, Christian Charlery, Larry Edwards, Craig Emmanuel, Kevin Augustin, Sadrack Descartes, Dornan Edward, Dichege Henry, Jamal Lesmond

Captain – Kevin Augustin, Vice-captain – Dornan Edward.

MRS vs GICP Probable Playing XIs

Gros Islet Cannon Blasters Jard Goodman, Kimani Melius, Zidane Arthur, Dornan Edward, Kymani Sexius, Tyrel Chicot, Larry Edwards, Lee Solomon, Dalton Polius (C), Bolton Sayers, Vernillius Gabriel (WK).

Mon Repos Stars Sabinus Emmanuel (wk), Evanus Emmanuel, Keon Gaston,Sadrack Descartes, Hazel Charlery, Rohan Lesmond, Kevin Augustin, Jamal Lesmond, Christian Charlery (c), Dichege Henry, Craig Emmanuel

MRS vs GICP Squads

Gros Islet Cannon Blasters – Jard Goodman, Kimani Melius, Zidane Arthur, Dornan Edward, Kymani Sexius, Tyrel Chicot, Larry Edwards, Lee Solomon, Khan Elcock, Dalton Polius (C), Bolton Sayers, Jeandell Cyril, Ryan Goodman, Udell Preville, Rouce Paul, Vidal Crandon (WK) and Vernillius Gabriel (WK).

Mon Repos Stars- Christian Charlery (c), Kurnan Henry, Shawnil Edward, Kevin Augustin, Evanus Emmanuel, Sabinus Emmanuel (wk), Keon Gaston, Dichege Henry, Jamal Lesmond, Rohan Lesmond, Hazel Charlery, Sadrack Descartes, Craig Emmanuel

