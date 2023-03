NAM vs PNG Dream11 Team Prediction, CWC Qualifiers, 5th ODI : Captain, Vice-Captain, Probable XIs for, CWC Qualifiers Playoff ODI At United Cricket club Ground, 1:00 PM IST

Best players list of NAM vs PNG, Namibia Dream11 Team Player List, Papua New Guinea Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips.

TOSS: The match toss between Namibia vs Papua New Guinea will take place at 12:30 PM IST

Start Time: March 29, Wednesday, 01:00 PM IST

Venue: United Cricket club Ground

NAM vs PNG My Dream11 Team

Wicketkeeper: Kiplin Doriga

Batters: Gerhard Merwe Erasmus, Tony Ura, Shaun Fouche

All-rounders: Pikky Ya France, Norman Vanua, Assad Vala, Jan Nicol Loftie-Eaton

Bowlers: Chad Soper, Ben Shikongo, Ruben Trumpelmann

NAM vs PNG Probable XI

Namibia: Kiplin Doriga, Tony Ura, Sese Bau, Assad Vala (c), Charles Amini, Hila Vare (wk), Gaudi Toka, Riley Hekure, Chad Soper, Semo Kamea, and Norman Vanua.

Papua New Guinea: Niko Davin, Shaun Fouche, Michael van Lingen, Gerhard Merwe Erasmus (c), Jan Nicol Loftie-Eaton, Michau du Preez, Zane Green (wk), Pikky Ya France, Ruben Trumpelmann, Bernard Scholtz, and Ben Shikongo.

