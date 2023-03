NDC vs COL Dream11 Team Prediction, T10, Match 10: Captain, Vice-Captain, Probable XIs for Sharjah Ramadan T10, At Sharjah Cricket Stadium, 09:45 PM IST

Best players list of NDC vs COL, Nadim Cricket Club Dream11 Team Player List, Colotta Chocolates Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips.

My Dream11 Team NDC vs COL Dream11 Team Prediction Sharjah Ramadan T10 2023

TOSS: The match toss between Nadim Cricket Club vs Colotta Chocolates will take place at 09:15 PM IST

Start Time: March 31, Friday, 09:45 PM IST

Venue: Sharjah Cricket Stadium

NDC vs COL My Dream11 Team

Wicketkeeper: Shakkeer Hydru-Pokkakkillath

Batter: Janaka Chaturanga, Asghar Khan-I, Rehan Shah

All-rounder: Junaid Shamsuddin, Akhil Das, Mazhar Hussain

Bowlers: Gopakumar Gopalakrishnan, Krishan Paul, Irshad Hussain, Faris Faisal

NDC vs COL Probable XI

Nadim Cricket club: Abdul Rehman-VII, Asghar Khan-I, Rehan Shah, Muhammad Wasif, Zahid Ameer, Amir Hamza, Mohammad Zohaib Ghafoor, Irshad Hussain, Faris Faisal, Haroon Arif, Zohaib Akhtar

Colatta Chocolates: Shakkeer Hydru-Pokkakkillath, Janaka Chaturanga, Hari Prasanth, Laxman Sreekumar, Nikhil Srinivasan, Junaid Shamsuddin, Akhil Das, Mazhar Hussain, Gopakumar Gopalakrishnan, Krishan Paul, Mohtasim Jakati