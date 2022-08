NED vs PAK Dream11 Team Prediction, Netherlands vs Pakistan: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For 1st ODI, At Hazelaarweg, Rotterdam

NED vs PAK Dream11 Team Prediction, Netherlands vs Pakistan: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For 1st O

TOSS: The match toss between Netherlands & Pakistan will take place at 2:00 PM IST

Start Time: 16th August at 2:30 PM IST

Venue: Hazelaarweg, Rotterdam

NED vs PAK My Dream11 Team

Scott Edwards (vc), Mohammad Rizwan, Max O’Dowd, Imam-ul-Haq, Fakhar Zaman, Babar Azam(c), Shadab Khan, Bas de Leede, Vivian Kingma, Mohammad Wasim, Haris Rauf.

NED vs PAK Probable XI

Netherlands: Max O’Dowd, Stephan Myburgh, Bas de Leede, Tom Cooper, Scott Edwards(c & wk), Teja Nidamanuru, Logan van Beek, Tim Pringle, Fred Klaassen, Paul van Meekeran, Shariz Ahmad.

Pakistan: Babar Azam (c), Imam-ul-Haq, Fakhar Zaman, Khushdil Shah, Mohammad Rizwan (wk), Mohammad Harris, Shadab Khan, Harris Rauf, Mohammad Wasim, Naseem Shah, Dahani.