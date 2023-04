NED vs POR Dream11 Team Prediction, ECL T10, Match 7: Captain, Vice-Captain, Probable XIs for European T10 Internationals Tri Series, At Gucherre Cricket Ground, Cartaxo, 04:15 PM IST

Best players list of NED vs POR, Netherlands Dream11 Team Player List, Portugal Capitals Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips.

My Dream11 Team NED vs POR Dream11 Team Prediction ECS T10 2023: Best players list of NED vs POR, Gorkha 11 Dream11 Team Player List, Oeiras Capitals Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips.

TOSS: The match toss between Netherlands vs Portugal will take place at 3:45 PM IST

Start Time: April 7, Friday, 04:15 PM IST

Venue: Gucherre Cricket Ground, Cartaxo

NED vs POR My Dream11 Team

Wicketkeeper Conrad Greenshields

Batsmen Amandeep Singh (c), Sikander-Zulfiqar, Amir Zaib

All-rounders Najam Shahzad, Saqib Zulfiqar (vc), Francoise Stoman

Bowlers Sebastiaan Braat, Mohammad Siraj Nipo, Clayton Floyd, Junaid Khan-II

NED vs POR Probable XI

Netherlands: Clayton Floyd, Ratha Alphonse, Boris Gorlee, Sikander Zulfiqar, Sebastiaan Braat, Saqib Zulfiqar, Aryan Dutt, Asad Zulfiqar, Mees van Vliet, Gert Swanepoel, Udit Nashier

Portugal: Suman Ghimire, Miguel Machado, Conrad Greenshields, Najam Shahzad, Amir Zaib, Amandeep Singh, Francoise Stoman, Md Siraj Nipo, Junaid Khan, Syed Maisam, Parveen Singh.