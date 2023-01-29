New Zealand Tour of India: IND vs NZ Dream11 Team Prediction, India vs New Zealand: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For, 2nd T20I, At Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Stadium, Lucknow
Best players list of India vs New Zealand, India Dream11 Team Player List, New Zealand Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips.
My Dream11 Team India vs New Zealand Dream11 Team Prediction IND vs NZ 2023: Best players list of India vs New Zealand, India Dream11 Team Player List, New Zealand Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips. TOSS: The match toss between India & New Zealand will take place at 06:30 PM IST. Start Time: 29 January, 07:00 PM IST. Venue: Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Stadium, Lucknow. IND vs NZ My Dream11 Team Wicketkeeper: Matthew Wade Batters: Martin Guptill, Aaron Finch, Ben McDermott (c), Zak Crawley All-rounders: Akeal Hosein (vc), Faheem Ashraf, Will Sutherland Bowlers: Riley Meredith, Tom Rogers, Paddy Dooley IND vs NZ Probable XI Disclaimer: CricketCountry does not promote any kind of gambling or betting. Follow it at your own risk.
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South Africa Vs England Live Cricket Score - 1st ODI - ODI
27 Jan 2023 16:30 IST | 11:00 GMT
South Africa beat England by 27 runs
India Vs New Zealand Live Cricket Score - 1st T20I - T20
27 Jan 2023 19:00 IST | 13:30 GMT
New Zealand beat India by 21 runs
India Vs New Zealand Live Cricket Score - 3rd ODI - ODI
24 Jan 2023 13:30 IST | 08:00 GMT
India beat New Zealand by 90 runs
Zimbabwe Vs Ireland Live Cricket Score - 3rd ODI - ODI
23 Jan 2023 12:45 IST | 07:15 GMT
Match Abandoned
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