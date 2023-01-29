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    New Zealand Tour of India: IND vs NZ Dream11 Team Prediction, India vs New Zealand: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For, 2nd T20I, At Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Stadium, Lucknow

    New Zealand Tour of India: IND vs NZ Dream11 Team Prediction, India vs New Zealand: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For, 2nd T20I, At Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Stadium, Lucknow

    Best players list of India vs New Zealand, India Dream11 Team Player List, New Zealand Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips.

    Updated: January 29, 2023 11:39 AM IST | Edited By: CricketCountry Staff
    My Dream11 Team India vs New Zealand Dream11 Team Prediction IND vs NZ 2023: Best players list of India vs New Zealand, India Dream11 Team Player List, New Zealand Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips.

     

    TOSS: The match toss between India & New Zealand will take place at 06:30 PM IST.

     

    Start Time: 29 January, 07:00 PM IST.

     

    Venue: Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Stadium, Lucknow.

     

    IND vs NZ My Dream11 Team

     

    Wicketkeeper: Matthew Wade

    Batters: Martin Guptill, Aaron Finch, Ben McDermott (c), Zak Crawley

    All-rounders: Akeal Hosein (vc), Faheem Ashraf, Will Sutherland

    Bowlers: Riley Meredith, Tom Rogers, Paddy Dooley

     

    IND vs NZ Probable XI

     

     

     

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