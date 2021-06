NW vs BLB Dream11 Team Prediction, Fantasy Cricket Tips, Spice Isle T10 Match - Captain, Vice-captain, Pro

NW vs BLB Dream11 Team Prediction

NW vs BLB Dream11 Team Prediction, Fantasy Cricket Tips, Spice Isle T10 Match – Captain, Vice-captain, Probable Playing XI For Nutmeg Warriors vs Bay Leaf Blasters, 7:00 PM IST, June 9.

Dream11 Spice Isle T10 Dream11 Team Prediction Dream11 Guru Tips Prediction, NW vs BLB Dream11 Team Prediction, NW vs BLB Fantasy Cricket Prediction T10 game, NW vs BLB Probable XIs Dream11 Spice Isle T10, Fantasy Cricket Prediction, Nutmeg Warriors vs Bay Leaf Blasters, Fantasy Playing Tips Dream11 Spice Isle T10.

TOSS: The Dream11 Spice Isle T10 toss between Nutmeg Warriors vs Bay Leaf Blasters will take place at 6:30 PM IST June 9

Time: 7:00 PM IST.

Venue: National Cricket Stadium.

NW vs BLB My Dream11 Team

Denis Smith, Devon Smith, Seandell Regis, Jalon Olive, Andre Fletcher, Akeem Alexis, Sharkim Edwards, Amikel Dubissette, Richard Rogers, Darel Cyrus, Haston Jackson

Captain: Andre Fletcher. Vice-captain: Devon Smith

NW vs BLB Probable Playing XIs

Nutmeg Warriors

Andre Fletcher (c), Akeem Alexis, Samuel Charles (wk), Darel Cyrus, Nealon Francois, Riddick Hayling, Haston Jackson, Sheldon Joseph, Donald McDonald, Seandell Regis, Josh Thomas

Bay Leaf Blasters

Devon Smith (c), Keron Charles, Amikel Dubissette, Sharkim Edwards, Deron Hypolite, Josh Noel, Jalon Olive, Richard Rogers, Denis Smith (wk), Craig Williams, Ronel Williams

NW vs BLB Squads

Nutmeg Warriors

Akeem Alexis, Andre Fletcher, Dane Murray, Darel Cyrus, Donald McDonald, Haston Jackson, Isaiah Simon, Jevon Andrew, Josh Thomas, Nealon Francois, Riddick Hayling, Samuel Charles, Seandell Regis, Sheldon Joseph.

Bay Leaf Blasters

Alvin Ramnauth, Amikel Dubissette, Craig Williams, Denis Smith, Deron Hypolite, Devon Smith, Jalon Olive, Josh Noel, Keron Charles, Leon Chichester, Markel Baptiste, Richard Rogers, Ronel Williams, Sharkim Edwards.

Check Dream11 Prediction/ BLB Dream11 Team/ NW Dream11 Team/Bay Leaf Blasters Dream11 Team Prediction/ Nutmeg Warriors Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips Spice Isle T10/ Online Cricket Tips and more.