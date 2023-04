OEI vs MAL Dream11 Team Prediction, ECL T10, Final: Captain, Vice-Captain, Probable XIs for ECS Portugal T10, At Gucherre Cricket Ground, Cartaxo, 8:00 PM IST

OEI vs MAL Dream11 Team Prediction ECS T10 2023

TOSS: The match toss between Oeiras vs Malo Qalandars will take place at 07:30 PM IST

Start Time: April 7, Friday, 08:00 PM IST

Venue: Gucherre Cricket Ground, Cartaxo

OEI vs MAL My Dream11 Team

Wicketkeeper Miguel Machado

Batsmen Azher Andani, Conrad Greenshields (C), Brendan Badenhorst

All-rounders Francoise Stoman, Keagan Da Silva, Junaid Khan-II

Bowlers Brendan Badenhorst, Girish Singh, Alexander Macey, Balwinder Singh-III

OEI vs MAL Probable XI

Oeiras CC: Azher Andani, Miguel Machado (WK), Conrad Greenshields (C), Brendan Badenhorst, Francoise Stoman, Keagan Da Silva, Junaid Khan-II, Girish Singh, Balwinder Singh-III, Miguel Stoman, Alexander Macey

Malo Qalandars: Amandeep Singh, Aamer Ikram, Najam Shahzad, Roushan Singh(WK), Syed Maisam, Muhammad Asim Sarwar, Mian Shahid, Amir Zaib, Muhammad Rizwan-VI, Assad Mehmood, Muhammad Adnan Gondal