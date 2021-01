OV vs WF Dream11 Team Prediction: Fantasy Tips, Probable XIs For Today's Dream11 Super Smash T20 Match 15

TOSS: The Dream11 Super Smash T20 toss between University Oval, Dunedin will take place at 1.40 AM IST.

Time: 2:10 AM IST

Venue: Hagley Oval, Christchurch.

OV vs WF My Dream11 Team

Keeper Devon Conway

Batsmen Hamish Rutherford (VC), Llew Johnson, Finn Allen (C), Michael Bracewell

All-rounders Rachin Ravindra, James Neesham, Michael Rippon

Bowlers Matthew Bacon, Mitchell McClenaghan, Hamish Bennett

Probable XI

Otago Volts:

Hamish Rutherford, Neil Broom, Nick Kelly, Mitch Renwick (wk), Anaru Kitchen, Llew Johnson, Michael Rae/Dale Phillips, Michael Rippon, Matthew Bacon, Jacob Duffy (c), Mitchell McClenaghan

Wellington Firebirds:

Finn Allen, Devon Conway (wk), Rachin Ravindra, James Neesham, Michael Bracewell (c), Jamie Gibson, Tom Blundell, Logan van Beek, Peter Younghusband, Troy Johnson/Ben Sears, Hamish Bennett

SQUADS

