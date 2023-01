Pakistan Women Tour Of Australia 2023: AU-W vs PK-W Dream11 Team Prediction, Australia Women vs Pakistan Women: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For, 2nd ODI, At Blundstone Arena, Hobart, Australia

My Dream11 Team Australia Women vs Pakistan Women Dream11 Team Prediction AU-W vs PK-W 2023:

Best players list of Australia Women vs Pakistan Women, Australia Women Dream11 Team Player List Pakistan Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips.

The match toss between Australia Women & Pakistan Women will take place at 01:05 PM IST.

26 Jan, 01:35 PM IST

Blundstone Arena, Hobart, Australia

AU-W vs PK-W My Dream11 Team

(c)

Meg Lanning, Bismah Marrof, Tahlia McGrath

Nida Dar,(vc)Ellyse Perry

Megan Schutt, Diana Baig, Jess Jonassen, Darcie Brown

AU-W vs PK-W Probable XI

Beth Mooney(wk), Phoebe Litchfield, Meg Lanning , Ellyse Perry, Tahlia McGrath, Ashleigh Gardner, Annabel Sutherland, Jess Jonassen, Alana King, Megan Schutt, Darcie Brown

Muneeba Ali, Sidra Ameen, Bismah Maroof , Omaima Sohail, Nida Dar, Aliya Riaz, Kainat Imtiaz, Fatima Sana, Sidra Nawaz(wk), Diana Baig, Sadia Iqbal