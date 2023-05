Updated: May 6, 2023 11:28 AM IST | Edited By: Faham Uddin

My Dream11 Team PAU vs MTC Dream11 Team Prediction KCA T20 Dream11 2023: Best players list of PAU vs MTC, Pataudi Cricket Club Dream11 Team Player List, Masters Cricket Club Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips.

TOSS: The match toss between Pataudi Cricket Club vs Masters Cricket Club will take place at 01:10 PM IST

Start Time: May 6, Saturday, 01:40 PM IST

Venue: Sanatana Dharma College Ground, Alappuzha

Injury Report

No major Injury updates.

PAU vs MTC My Dream11 Team

Wicket-Keeper: Chandra Tejas

Batters: Arun Poulose, Krishna Prasad and Rohan Kunnummal

All-Rounders: Ashik Muhammad, Pallam Anfal(c), Rahul Sharma and Sijomon Joseph

Bowlers: Biju Narayanan(vc), Fazil Fanoos and Pavan Raj

PAU vs MTC Probable XI

Pataudi Cricket Club (PAU) : Athuljith M Anu, Arun Poulose, Tejas-CM(WK), Rahul Sharma-I(C), Neel Sunny, Muhammad Aslam, AG Amal, Ashik Muhammad, Biju Narayanan, Ajayaghosh-NS, Pavan Raj

Masters Cricket Club (MTC) : Vishnu Raj(WK), Rohan Kunnummel, Krishna Prasad, Sreyas KV, Pallam Anfal, Sijomon Joseph(C), Abhishek Pratap, Rahul Chandran, Fazil Fanoos, Vinod Kumar-I, Athul Raveendran

