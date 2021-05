PCK vs PSM Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips ECS T10 Prague - Captain, Vice-captain, Probable Playing

PCK vs PSM Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips ECS T10 Prague – Captain, Vice-captain, Probable Playing XIs For Prague CC Kings vs Prague Spartans Mobilizers, 2:30 PM IST, 5th May.

TOSS: The ECS T10 Prague match toss between Prague CC Kings vs Prague Spartans Mobilizers will take place at 2:00 PM IST May 5 Wednesday.

Time: 2:30 PM IST.

Venue: Vinor Cricket Ground.

PCK vs PSM My Dream11 Team

Hilal Ahmad, Sudesh Wickramasekara, Sharan Ramakrishnan, Vaibhav Naukudkar, Arun Ashokan, Siddharth Sharma, Keyur Mehta, Smit Patel, Prasad Ramachandran, Ashok Somireddy, Gokul Namburi.

Captain – Hilal Ahmad, Vice-captain – Smit Patel.

PCK vs PSM Probable Playing XIs

Prague CC Kings – Hilal Ahmad (wk), Arun Ashokan (c), Sharan Ramakrishnan, Suditha Udugala, Keyur Mehta, Sudesh Wickramasekara, Sameera Maduranga, Ali Sittar, Smit Patel, Kushal Mendon, Laxminarayanan Selvan.

Prague Spartans Mobilizers – Suresh Kuramboyina (c), Ashok Somireddy, Naveen Purandhar, Siddharth Sharma, Sagor Md Sahadat Hossain, Arun Natarajan, Vaibhav Naukudkar, Arun Konda (wk), Gokul Namburi, Prasad Ramachandran, Vineet Mahajan

PCK vs PSM Squads

Prague CC Kings – Aakash Parmar, Arun Ashokan, Prakash Sadasivan, Sharan Ramakrishnan, Sudesh Wickramasekara, Ali Sittar, Charles Croucher, Sameera Maduranga, Sivagnanam Gnanatheeswaran, Suditha Udugala, Keyur Mehta, Kushal Mendon, Laxminarayanan Selvan, Smit Patel, Surya Rengarajan, Hilal Ahmad, Sudhir Gladson.

Prague Spartans Mobilizers – Mani Paduru, Naveen Purandhar, Sagor Md Sahadat Hossain, Siddharth Sharma, Vineet Mahajan, Ashok Somireddy, Nokul Namburi, Kapil Kumar, Prasad Ramachandran, Suresh Kuramboyina, Vijay Karthikeyan, Al Mahmud, Santosh Reddy, Vaibhav Naukudkar, Arun Konda, Arun Natarajan, Sarthak Bhatta, Vatsal Kansara

