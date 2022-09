POR vs IRE-XI Dream11 Team Prediction, Portugal vs Ireland-XI: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For European Cricket Championship 2022, Match 19, At Cartama Oval, Cartama, Spain

POR vs IRE-XI Dream11 Team Prediction, Portugal vs Ireland-XI: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For Eur

Toss: The match toss between Portugal & Ireland-XI will take place at 8:30 PM IST

Start Time: 9:00 PM IST

Venue: Cartama Oval, Cartama, Spain

POR vs IRE-XI My Dream11 Team

Max Burton, Seamus Lynch, Anthany Chambers, Jared Wilson, Rana Sarwar, Francoise Stoman, Carson McCollough, Conrad Greenshields, Jamie Forbes, Mattew Humphreys, Mubeen Tariq.

POR vs IRE-XI Probable XI

Portugal: Rao Imran, Imran Khan, Conrad Greenshields, Rana Sarwar, Francoise Stoman, Miguel Stoman, Anthany Chambers, Parth Jounjat, Fakhrul Hussain, Junaid Khan, and Mubeen Tariq.

Ireland-XI: Max Burton, John Matchett, Jack Dickson, Nathan McGuire, Jared Wilson, Scott Macbeth, Seamus Lynch, Carson McCullough, Jamie Forbes, Matthew Humphreys, and Muzamil Sherzad.

