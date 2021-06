PSV vs KSV Dream11 Prediction, Fantasy Cricket Tips, ECS T10 Kiel - Captain, Vice-captain, Probable Playin

PSV vs KSV Dream11 Prediction, Fantasy Cricket Tips, ECS T10 Kiel – Captain, Vice-captain, Probable Playing XIs For PSV Hann-Munden vs Kummerfelder Sportverein, 6:30 PM IST, June 9.

TOSS: The ECS T10 Kiel match toss between PSV Hann-Munden vs Kummerfelder Sportverein will take place at 6:00 PM IST June 9 Wednesday.

Time: 6:30 PM IST

Venue: Kiel Cricket Ground

PSV vs KSV My Dream11 Team

D Singh, S Azam Khan, A A Khan, I Hafiz, M Ahmed, A Khan Safi, G Mustafa, M H Said, V V Moyo, A Soni, J Javed

Captain: M Ahmed. Vice-captain: M H Said

PSV vs KSV Probable Playing XIs

Kummerfelder Sportverein Ashish Sharma, Avi Soni, Hazrat Said, Malith Herath (wk), Ahmed Musaddiq, Saied Sadat, Shoaib Azam (c), Sulaiman Kakar, Victor Moyo, Safiullah Ahmadzai, Muhammad Samiullah

PSV Hann-Munden Asadullah Sangari (wk), Gulraiz Mustafa (c), Imran Hafiz, Adeel Ahmad, Sajed Jabarkhel, Amin Zadran, Awalkhan Safi, Vinod Joshi, Hiren Patel, Matiullah Yousafzai, Junaid Javed

PSV vs KSV Squads

PSV Hann-Munden Adeel Ahmad, Hirenbhai Patel, Imran Hafiz, Junaid Javed, Omedullah Safi, Wahid Muhammad, Wali khan, Zaheer Khan, Amin Zadran, Gulraiz Mustafa, Matiullah Yousafzai, Safi Awalkhan, Ujan Natik, Vinod Joshi, Asad Sangari, Ketan Singh, Nasir Rustamkhail, Sajed Jaberkhel

Kummerfelder Sportverein Adhyay Datta, Asad Ahmad Khan, Dilraj Singh, Noor Wali, Avi Soni, Hazrat Said, Imran Khan, Israr Khan, Pratip Datta, Ashish Sharma, Chandana Pushpalal, Delawar Khan, Finn Sadarangani, Muhammad Samiullah, Muhammad Shoaib Azam Khan, Musadiq Ahmed, Rajan Sharma, Safiullah Ahmadzai, Shekib Naibkhel, Victor Moyo, Malith Herath, Saied Sajad Sadat, Sulaiman Kakar, Syed Zaid Hasan

