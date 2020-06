PSV vs VFB Dream Team XI, Dream11 ECS T10 Kummerfeld: Top Picks, Full Squad PSV Hann Munden vs VFB Fallers

PSV vs VFB Dream11 Tips: The ECS T10 Kummerfeld will see six German teams square off for the title. The teams are SG Findorff EV, Polizeisportverein Hann Munden, MTV Stallions, SC Europa, VFB Fallersleben and Kummerfelder Sportverein. The 20 matches will be played across five days, all at the same venue in Kummerfeld Sport Verein. Four matches will be played on each day with Friday being the D Day.

PSV Hann Munden vs VFB Fallersleben Toss Time: 7:30 PM IST

Match Start Time: 8:00 PM IST

Venue: Kummerfeld Sport Verein

Adeel Ahmad (captain), Nader Khan-Rahmany (vice-captain), Awal Khan-Safi, Salman Siddiqui, Rohit Koul, Ankit Tomar, Kartheek Bolla, Imran Hafiz, Satish Kumar Muthyala, Amin Zadran, Zaheer Khan-Jamali

VFB: Vedant Shetye, Ankit Tomar, Kartheek Bolla, Janardhan Siddaiaha, Salman Siddiqui, Rohit Koul, Sandeep Vasisth, Saran Kannan, Kaustubh Deshpande, Mahesh Badhe, Rama Chandra Reddy, Satish Kumar Muthyala, Shivaray Jan, Yogesh Sajikumar Pai

PSV: Sardar Wali-Kakar, Vinod Joshi, Adeel Ahmad, Imran Hafiz, Gulraiz Mustafa, Nader Khan-Rahmany, Amin Zadran, Sajid Jaberkhel, Awal Khan-Safi, Zaheer Khan-Jamali, Wahid Muhammad, Dawood Zadran, Asad Sangari, Matiullah Yousafzai, Junaid Javed, Amanullah Sharifi, Kamran Niasi, Omedullah Safi, Royal Sotra, Nasir Rustamkheil

