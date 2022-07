RCC Vs RC Dream11 Team Prediction, Roma CC Vs Roma Capannelle: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For ECS

RCC vs RC Dream11 Team Prediction, Roma CC vs Roma Capannelle : Captain, Vice-Captain, Probable XIs For ECS T10 Eliminator Match, In Roma Cricket Ground, Rome

TOSS: The match toss between Roma CC & Roma Capannelle will take place at 11:30 PM IST

Start Time: 12:00 PM IST and 9:30 AM Local Time

Venue: Roma Cricket Ground, Rome

RCC vs RC My Dream11 Team

Sujith Rillagodage, Dane Kirby, Amir Hamza-II, Prabath Ekneligoda, Dinidu Marage, Crishan Kalugamage, Sumair Ali, Achintha Naththandige (C), Michele Morettini(VC), Dammika Aththanayaka, Pruthuvi Samarage.

RCC vs RC Probable XI

Roma CC: Sujith Rillagodage (wk), Prabath Ekneligoda (c), Kaniska Weligamage, Shameera Kuruppu, Denham Seneviratne, Crishan Kalugamage, Dinidu Marage, Pruthuvi Samarage, Dammika Aththanayaka, Thakshila Korale, Ranil Omaththage.

Roma Capannelle: Leandro Jayarajah, Kevin Kekulawala, Michele Morettini, Sumair Ali, Dane Kirby, Alessandro Sabelli, Zaryan Ijaz, Ali Ghulam, Alfonso Jayarajah, Badar Safi, Joy Abedin.