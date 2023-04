SA vs NED Dream11 Team Prediction, 3rd ODI: Captain, Vice-Captain, Probable XIs for Netherland Tour of South Africa, At The Wanderers Stadium, Johannesburg, 01:30 PM IST

Best players list of SA vs NED, South Africa CC Dream11 Team Player List, Netherlands Capitals Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips.

SA vs NED Dream11 Team Prediction ECS T10 2023: Best players list of SA vs NED, South Africa CC Dream11 Team Player List, Netherlands Capitals Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips.

TOSS: The match toss between South Africa vs Netherland will take place at 01:00 PM IST

Start Time: April 2, Sunday, 01:30PM IST

Venue: The Wanderers Stadium, Johannesburg

SA vs NED My Dream11 Team

Wicketkeepers: Quinton de Kock (c), Scott Edwards

Batters: Wesley Baressi, Rassie van der Dussen, Max O'Dowd (vc), Musa Ahmed

All-rounder: Aiden Markram

Bowlers: Kagiso Rabada, Sisanda Magala, Anrich Nortje, Fred Klaassen

SA vs NED Probable XI

South Africa: Temba Bavuma (c), Quinton de Kock (wk), Rassie van der Dussen, Aiden Markram, David Miller, Heinrich Klaasen, Marco Jansen, Kagiso Rabada, Anrich Nortje, Tabraiz Shamsi and Sisanda Magala.

Netherland: Vikramjit Singh, Max O'Dowd, Musa Ahmed, Wesley Baressi, Scott Edwards (c&wk), Teja Nidamanuru, Aryan Dutt, Shariz Ahmed, Paul van Meekeren, Fred Klaassen and Vivian Kingma.