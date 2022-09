SEV vs MAU Dream11 Team Prediction, Seville vs Madrid United: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For ECT1

SEV vs MAU Dream11 Team Prediction, Seville vs Madrid United: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For ECT10 Spain 2022, Match 2, At Cartama Oval Stadium, Cartama

TOSS: The match toss between Seville & Madrid United will take place at 4:30 PM IST

Start Time: 5:00 PM IST

Venue: Cartama Oval Stadium, Cartama

SEV vs MAU My Dream11 Team

Alex Harrison, Mirza Baig, Anik Chowdhury (vc), Apurba Karmakar, Qadar Nawaz (c), Abul Kalam Azad, Callum Heath, Colin Howe, Touseef Arshad, Kamil Ahmed, Kai Manson.

SEV vs MAU Probable XI

Seville: DW Foster (c), Anik Chowdhury, Apurba Karmakar, Raf Swinscoe, Callum Heath, Colin Howe, Alex Harrison, Abu Zafur, Kai Manson, Aditya Pandita, Clive Harrison.

Madrid United: Abul Kalam Azad, Kamil Ahmed, Mashood Iqbal, Mirza Baig (c), Muhammad Ashraf, Noor Azman, Qadar Nawaz, Rasel Ahmed, Touseef Arshad, Waqar Hussain, Waqar Zafar.