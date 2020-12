SIX vs REN Dream11 Team Prediction: Fantasy Tips & Probable XIs For Today's Big Bash League Match 6

TOSS: The KFC Big Bash League – T20 match toss between Sydney Sixers vs Melbourne Renegades will take place at 1.15 PM IST – December 13.

Time: 1.45 PM IST.

Venue: Bellerive Oval in Hobart.

SIX vs REN My Dream11 Team

Keeper Josh Philippe, Sam Harper

Batsmen Shaun Marsh (C), Aaron Finch, James Vince, Jack Edwards

All-rounders Carlos Brathwaite, Dan Christian

Bowlers Kane Richardson (VC), Ben Dwarshuis, Josh Lalor

SQUADS

Sydney Sixers: Josh Philippe (WK), Jack Edwards, James Vince, Daniel Hughes (C), Jordan Silk, Carlos Brathwaite, Daniel Christian, Ben Dwarshuis, Stephen O’Keefe, Gurinder Sandhu, Ben Manenti, Nick Bertus, Justin Avendano, Lloyd Pope, Lawrence Neil-Smith, Tom Rogers.

Melbourne Renegades: Shaun Marsh, Aaron Finch (C), Sam Harper (WK), Rilee Rossouw, Jake Fraser-McGurk, Beau Webster, Benny Howell, Jack Prestwidge, Kane Richardson, Josh Lalor, Peter Hatzoglou, Jon Holland, Mackenzie Harvey

