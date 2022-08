SLK vs SKN Dream11 Team Prediction, Saint Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots: Captain, Vice-Capt

SLK vs SKN Dream11 Team Prediction, Saint Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots: Captain, Vice-Captain, Probable XIs For The 6ixty Men’s 2022, Match 4, At The Warner Park, Basseterre

TOSS: The match toss between Saint Lucia Kings & St. Kitts and Nevis Patriots will take place at 7:00 PM IST

Start Time: 07:30 PM IST

Venue: The Warner Park, Basseterre

SLK vs SKN My Dream11 Team

Chris Gayle, Evin Lewis, Dewald Brevis, Mark Deyal, Scott Kuggeleijn, Andre Fletcher, Matthew Forde, Leroy Lugg, Jeavor Royal, Jon-Russ Jaggesar, Dominic Drakes

SLK vs SKN Probable XI

Saint Lucia Kings: Roston Chase(c), Johnson Charles(wk), Kesrick Williams, McKenney Clarke, Alzarri Joseph, Scott Kuggeleijn, Mark Deyal, Jeavor Royal, Matthew Forde, Leroy Lugg, Jesse Bootan.

St. Kitts and Nevis Patriots: Chris Gayle(c), Darren-Bravo, Evin Lewis, Sherfane Rutherford, Andre Fletcher(wk), Dominic Drakes, Izharullahq Naveed, Jaden Carmichael, Dewald Brevis, Qasim Akram, Jon-Russ Jaggesar.